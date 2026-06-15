Умерла актриса из сериала «Альф» Энн Шедин

Американская актриса Энн Шедин, наиболее известная по роли Кейт Тэннер в телесериале 80-х годов «Альф», умерла в возрасте 77 лет. Об этом сообщается на официальной странице актрисы в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).