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Умерла актриса из сериала «Альф» Энн Шедин

Американская актриса Энн Шедин, наиболее известная по роли Кейт Тэннер в телесериале 80-х годов «Альф», умерла в возрасте 77 лет. Об этом сообщается на официальной странице актрисы в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

Американская актриса Энн Шедин, наиболее известная по роли Кейт Тэннер в телесериале 80-х годов «Альф», умерла в возрасте 77 лет. Об этом сообщается на официальной странице актрисы в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

«С глубокой скорбью сообщаем, что Энни мирно ушла из жизни», — указано в заявлении со ссылкой на родственников актрисы. Причина смерти в публикации не указывается.

Энн Шедин родилась 8 января 1949 года в Портленде в штате Орегон. Помимо «Альфа», получила известность на родине благодаря работе в телепроектах «Критическое положение» (1972), «Никогда не говори никогда» (1979), «Саймон и Саймон» (1981), «Справедливая Эми» (1995).