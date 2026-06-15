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в Хабаровске 22 июня пройдёт патриотический забег «Свеча памяти»

Сотни горожан примут участие в забеге, посвящённом подвигу советского народа.

Источник: Комсомольская правда

В День памяти и скорби, 22 июня, в Хабаровске пройдёт беговая акция «Свеча памяти» (0+). Сотни горожан примут участие в забеге, посвящённом подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Маршрут забега протяжённостью 3 километра проложен от Универсального краевого спортивного комплекса (бывшего ледового дворца) до площади «Город воинской славы». После завершения дистанции участники выложат слово «Помним» из 1418 свечей — по числу дней, которые длилась война.

Выдача нагрудных номеров стартует в 19:00 у здания Универсального краевого спортивного комплекса на стадионе имени Ленина. Сбор участников — в 20:30 у сцены. Перед стартом будет объявлена минута молчания. Для участия необходима медицинская справка.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru