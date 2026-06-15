в Хабаровске 22 июня пройдёт патриотический забег «Свеча памяти»

Выдача нагрудных номеров стартует в 19:00 у здания Универсального краевого спортивного комплекса на стадионе имени Ленина. Сбор участников — в 20:30 у сцены. Перед стартом будет объявлена минута молчания. Для участия необходима медицинская справка.