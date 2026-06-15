Воронежцев предупредили о дождях на трассе М4 «Дон»

Автодор предупредил воронежских водителей о неблагоприятной погоде на трассе М-4 днем 15 июня.
— На дороге М-4 «Дон» на протяжении суток местами дождливая погода в Воронежской области, — сообщили в дорожном ведомстве.
В дождливую погоду, автомобилисты, будьте особенно внимательны за рулем, соблюдайте безопасную дистанцию и скоростной режим, не делайте резких маневров.
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