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Воронежцев предупредили о дождях на трассе М4 «Дон»

Автомобилисты должны быть особенно внимательны на дороге в непогоду.

Источник: Комсомольская правда

Автодор предупредил воронежских водителей о неблагоприятной погоде на трассе М-4 днем 15 июня.

— На дороге М-4 «Дон» на протяжении суток местами дождливая погода в Воронежской области, — сообщили в дорожном ведомстве.

В дождливую погоду, автомобилисты, будьте особенно внимательны за рулем, соблюдайте безопасную дистанцию и скоростной режим, не делайте резких маневров.

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