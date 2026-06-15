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В пермском аэропорту Большое Савино на 13 часов задерживается рейс до Сочи

Также с опозданием прилетят самолёты в Пермь.

Авиарейс до Сочи задерживается на 13 часов, следует из онлайн-табло пермского аэропорта Большое Савино.

Самолёт до курортного города должен был отправится ещё в 05:05, однако вылет перенесли на 18:45. Также на 7 часов задерживается рейс до Санкт-Петербурга. По расписанию он должен был вылететь 05:40, но его перенесли на 12:55. Ещё на 7 часов задерживается самолёт до Москвы, он вылетит в 13:00 вместо 06:10. Всего на час задерживается рейс до Анталии.

Из этих же городов, кроме Москвы, задерживаются рейсы в Пермь. Из Сочи — на 13 и 7 часов, из Санкт-Петербурга — на 7 часов, из Анталии — на 2 часа.

Напомним, в День города объявляли беспилотную опасность. На территории Перми вводили план «Ковёр» радиусом 100 километров. Подробнее о том, как проходил праздник в атаку БПЛА — в материале.

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