В пермском аэропорту Большое Савино на 13 часов задерживается рейс до Сочи

Самолёт до курортного города должен был отправится ещё в 05:05, однако вылет перенесли на 18:45. Также на 7 часов задерживается рейс до Санкт-Петербурга. По расписанию он должен был вылететь 05:40, но его перенесли на 12:55. Ещё на 7 часов задерживается самолёт до Москвы, он вылетит в 13:00 вместо 06:10. Всего на час задерживается рейс до Анталии.