Большинство работодателей Калининграда предлагает стажерам работу в штате

Большинство (53%) работодателей Калининграда предлагает стажерам работу в штате. Получается в итоге, что 7 из 10 молодых людей 18—27 лет с опытом стажировок устроились именно в ту компанию, где проходили их. Об этом говорят данные исследования сервиса SuperJob.