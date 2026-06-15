В АТОР: в начале июня можно купить туры с хорошей скидкой

Эксперты отмечают, что провал спроса дал старт настоящей битве за клиента между курортами. В Анапе темпы бронирования выше, чем в Сочи. За первые две недели июня там спрос вырос на 25%. А на июль уже забронировано 68% номеров. Такой интерес связан в том числе и с гибкой ценовой политикой.