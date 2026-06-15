В Хабаровском крае мужчину будут судить за выстрел в дом и ранение человека

По данным следствия, утром 5 августа 2025 года в селе Нижняя Гавань мужчина пришёл к дому знакомых, чтобы разобраться с обидчиком после произошедшего ранее конфликта. В этот момент внутри находились несколько человек, которые, заметив у него огнестрельное оружие, укрылись в доме. Один из них удерживал дверь, другой спрятался в комнате.