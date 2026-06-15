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В Хабаровском крае мужчину будут судить за выстрел в дом и ранение человека

СК завершил расследование, прокуратура утвердила обвинительное заключение.

В Хабаровском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего ранее судимого жителя, обвиняемого в покушении на убийство и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, — сообщает Следственное управление СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

По данным следствия, утром 5 августа 2025 года в селе Нижняя Гавань мужчина пришёл к дому знакомых, чтобы разобраться с обидчиком после произошедшего ранее конфликта. В этот момент внутри находились несколько человек, которые, заметив у него огнестрельное оружие, укрылись в доме. Один из них удерживал дверь, другой спрятался в комнате.

Обвиняемый произвёл выстрел через запертую деревянную дверь. Одна из пуль попала в находившегося внутри мужчину — он получил ранения бедра и руки. После этого фигурант покинул место происшествия, полагая, что потерпевший погиб.

Следствием установлено, что обвиняемый ранее был судим, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщает прокуратура Хабаровского края.