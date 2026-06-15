В Верещагино выставили на продажу предприятие по выпуску металлоконструкций

В городе Верещагино Пермского края ищут нового владельца для действующего предприятия, специализирующегося на производстве строительных металлоконструкций. Информация о продаже опубликована на одной из популярных площадок объявлений. Стоимость бизнеса оценивается в 52 миллиона рублей.