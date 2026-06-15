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В Верещагино выставили на продажу предприятие по выпуску металлоконструкций

Предприятие было создано в 2003 году на базе бывшего ОАО «Агрореммаш».

Источник: Комсомольская правда

В городе Верещагино Пермского края ищут нового владельца для действующего предприятия, специализирующегося на производстве строительных металлоконструкций. Информация о продаже опубликована на одной из популярных площадок объявлений. Стоимость бизнеса оценивается в 52 миллиона рублей.

В состав имущественного комплекса входят земельный участок площадью 2,2 гектара, находящийся в собственности, производственный цех, складские помещения, участок по ремонту двигателей, а также ряд других объектов инфраструктуры.

Предприятие было создано в 2003 году на базе бывшего ОАО «Агрореммаш». Компания занимается изготовлением металлоконструкций различного назначения. В ассортимент выпускаемой продукции входят опоры для линий электропередачи, прожекторные мачты, вышки связи, молниеотводы, металлические стойки, стеллажные системы и фундаменты из металла.