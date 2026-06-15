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Владимир Путин наградил главврача Нижегородского онкоцентра

Наталья Белоглазова получила звание заслуженного работника.

Президент России Владимир Путин удостоил Наталью Белоглазову почётного звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации». Соответствующий указ размещён на официальном сайте Кремля.

Наталья Белоглазова — заместитель главного врача Нижегородского онкодиспансера, а с конца апреля 2026 года — уже руководитель этого медицинского учреждения. Высокой награды она удостоена за весомый вклад в развитие системы здравоохранения и годы преданной профессиональной работы.

Ранее двух медсестер из Арзамаса наградили медалями. Людмила Латина и Альбина Кашмилина посвятили работе в здравоохранении Нижегородской области более 50 лет.