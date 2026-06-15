Владимир Путин наградил главврача Нижегородского онкоцентра

Президент России Владимир Путин удостоил Наталью Белоглазову почётного звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации». Соответствующий указ размещён на официальном сайте Кремля.
Наталья Белоглазова — заместитель главного врача Нижегородского онкодиспансера, а с конца апреля 2026 года — уже руководитель этого медицинского учреждения. Высокой награды она удостоена за весомый вклад в развитие системы здравоохранения и годы преданной профессиональной работы.
Ранее двух медсестер из Арзамаса наградили медалями. Людмила Латина и Альбина Кашмилина посвятили работе в здравоохранении Нижегородской области более 50 лет.