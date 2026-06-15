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ГАИ Калининградской области просит автомобилистов не гонять по мокрым дорогам

В регионе сегодня весь день будут идти дожди.

В Калининградской области до вечера понедельника будет лить дождь. В такую погоду на дорогах становится опасно, Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения быть внимательными в непогоду.

Помните, что мокрая дорога — это значит и резкое увеличение тормозного пути, и риск аквапланирования, и снижение видимости. Итог — повышенная вероятность ДТП.

Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не нарушайте ПДД. Также не стоит парковать машины у деревьев и больших конструкций.

Пешеходам также стоит учитывать погодные условия.