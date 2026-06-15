В Ростовской области число почетных доноров области превысило 1000 человек

В честь Всемирного дня донора на Дону прошла торжественная церемония, на которой заслуженные награды получили добровольцы и медицинские работники Станции переливания крови. Отметим, что сегодня престижного регионального звания «Почетный донор Ростовской области» удостоены уже более 1000 человек.