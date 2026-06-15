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В Ростовской области число почетных доноров области превысило 1000 человек

В Ростовской области наградили спасающих жизни доноров и врачей.

Источник: Комсомольская правда

В честь Всемирного дня донора на Дону прошла торжественная церемония, на которой заслуженные награды получили добровольцы и медицинские работники Станции переливания крови. Отметим, что сегодня престижного регионального звания «Почетный донор Ростовской области» удостоены уже более 1000 человек.

О праздничном событии рассказала председатель Ростовской-на-Дону городской Думы Лидия Новосельцева. Она подчеркнула особую важность этого движения, отметив, что благодаря неравнодушным людям и их благородному делу удается спасать тысячи человеческих жизней.

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