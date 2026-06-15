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Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 15 июня

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 15 июня 2026 года (на 11:08).

Источник: Zakon.kz

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 489,33 тенге, евро — 566,3 тенге, рубля — 6,74 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане — 487 тенге, продажи — 494 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане — 564 тенге, продажи — 574 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане — 6,5 тенге, продажи — 6,8 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы — 491,7 тенге, продажи — 494 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы — 569,4 тенге, продажи — 574,4 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы — 6,53 тенге, продажи — 6,64 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте — 492 тенге, продажи — 494 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте — 567 тенге, продажи — 572,7 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте — 6,57 тенге, продажи — 6,64.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.