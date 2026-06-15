Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 15 июня

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 489,33 тенге, евро — 566,3 тенге, рубля — 6,74 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане — 487 тенге, продажи — 494 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане — 564 тенге, продажи — 574 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане — 6,5 тенге, продажи — 6,8 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы — 491,7 тенге, продажи — 494 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы — 569,4 тенге, продажи — 574,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы — 6,53 тенге, продажи — 6,64 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте — 492 тенге, продажи — 494 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте — 567 тенге, продажи — 572,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте — 6,57 тенге, продажи — 6,64.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.