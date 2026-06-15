Клубы Второй лиги подвели итоги: «Текстильщик» вслед за «Ленинградцем» пробился в Первую лигу

Победителем группы «Золото» стал «Ленинградец», финишировавший с 34 очками. Команду возглавляет Александр Шмарко — человек, чьё имя для волгоградских болельщиков прочно связано с легендарным «Ротором» 90‑х. В составе той самой команды, которая всерьёз боролась за золото чемпионата и давала бой европейским грандам, Шмарко был одним из надёжных стержней обороны. Сегодня он доказывает, что лидерские качества, выработанные в тех напряжённых матчах, успешно переносит на тренерскую скамейку.