За один вечер на Столбах помощь спасателей понадобилась сразу трем красноярцам

Сначала в районе центрального входа помощь потребовалась 48-летней женщине. Во время прогулки она упала и травмировала голеностоп. Самостоятельно продолжить путь пострадавшая не смогла. Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда эвакуировали женщину до ее автомобиля, который находился у кордона «Лалетино».