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За один вечер на Столбах помощь спасателей понадобилась сразу трем красноярцам

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вечером 13 июня спасатели несколько раз выезжали на помощь посетителям национального парка «Красноярские Столбы».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вечером 13 июня спасатели несколько раз выезжали на помощь посетителям национального парка «Красноярские Столбы».

Сначала в районе центрального входа помощь потребовалась 48-летней женщине. Во время прогулки она упала и травмировала голеностоп. Самостоятельно продолжить путь пострадавшая не смогла. Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда эвакуировали женщину до ее автомобиля, который находился у кордона «Лалетино».

Позже в спасательный пост обратилась еще одна посетительница. 54-летняя женщина почувствовала себя плохо во время прогулки. Спасатели доставили ее до улицы Свердловской, где передали бригаде скорой помощи.

Также помощь понадобилась девятилетнему мальчику. Ребенок упал и получил ушибы и ссадины на руке. Спасатели обработали рану и наложили повязку.

В КГКУ «Спасатель» напоминают посетителям национального парка о необходимости соблюдать меры безопасности во время прогулок, избегать опасных подъемов и внимательно следить за детьми.