За один вечер на Столбах помощь спасателей понадобилась сразу трем красноярцам

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вечером 13 июня спасатели несколько раз выезжали на помощь посетителям национального парка «Красноярские Столбы».
Сначала в районе центрального входа помощь потребовалась 48-летней женщине. Во время прогулки она упала и травмировала голеностоп. Самостоятельно продолжить путь пострадавшая не смогла. Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда эвакуировали женщину до ее автомобиля, который находился у кордона «Лалетино».
Позже в спасательный пост обратилась еще одна посетительница. 54-летняя женщина почувствовала себя плохо во время прогулки. Спасатели доставили ее до улицы Свердловской, где передали бригаде скорой помощи.
Также помощь понадобилась девятилетнему мальчику. Ребенок упал и получил ушибы и ссадины на руке. Спасатели обработали рану и наложили повязку.
В КГКУ «Спасатель» напоминают посетителям национального парка о необходимости соблюдать меры безопасности во время прогулок, избегать опасных подъемов и внимательно следить за детьми.