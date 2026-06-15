Юрий Лоза сравнил Ваню Дмитриенко с осьминогом-предсказателем

Певец и музыкант Юрий Лоза неожиданно сравнил молодого исполнителя Ваню Дмитриенко с осьминогом-предсказателем Паулем. Разговор произошёл в ходе шоу LAB с Антоном Беляевым на «ВТБ Арене» 13 июня.
Отвечая на вопрос журналиста KP.RU, сможет ли 20-летний артист собрать полные «Лужники», Лоза усомнился в популярности Дмитриенко: «Мне когда начинают говорить, сколько у него там лайков, сколько подписчиков. Я всё время перевожу фразу: был тогда предсказатель футбольных матчей — осьминог Пауль. У него было подписчиков и лайков больше, чем у любых Вань Дмитриенко».
Лоза считает, что оценивать артиста по количеству лайков в соцсетях нельзя. Он привёл в пример джаз, где «лайков ноль», но известному барду гораздо приятнее слушать этот жанр, чем «раскрученного репера».
Ранее мы сообщали, что Ваня Дмитриенко сделал откровенное признание о прошлом.