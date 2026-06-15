Юрий Лоза сравнил Ваню Дмитриенко с осьминогом-предсказателем

Отвечая на вопрос журналиста KP.RU, сможет ли 20-летний артист собрать полные «Лужники», Лоза усомнился в популярности Дмитриенко: «Мне когда начинают говорить, сколько у него там лайков, сколько подписчиков. Я всё время перевожу фразу: был тогда предсказатель футбольных матчей — осьминог Пауль. У него было подписчиков и лайков больше, чем у любых Вань Дмитриенко».