Хабаровчанка получила более 3 млн рублей за несуществующих детей

В 2018 году 24-летняя жительница Хабаровска попросила свою знакомую прийти с ней в ЗАГС и подтвердить, что у подруги есть двое сыновей — злоумышленница хотела получить свидетельства о рождении несуществующих детей. Сотрудники ЗАГСа выдали соответствующие документы. Аналогичным образом в 2020 году женщина получила свидетельство о рождении несуществующей дочери. С помощью незаконно оформленных документов хабаровчанка получила пособия на детей и материнский капитал на сумму более 3 млн рублей. Деньги женщина потратила на себя. Правонарушительница получила условный срок в виде 4 лет 6 месяцев с испытательным сроком 3 года. Также с нее взыскали ущерб на сумму более 3 млн 300 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.