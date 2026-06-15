Житель Хабаровска пожаловался на мусор, который не убирают с апреля

В редакцию обратился житель дома № 4 на улице Саратовской. По его словам, во дворе с апреля лежат спиленные ветки и другой мусор. Только сегодня дворник, после замечания, убрал мешки, но остальное так и осталось валяться. «Губерния» связалась с управляющей компанией «Бруслит Сервис». В организации пояснили, что спил деревьев по этому адресу, по данным УК, не производился. Ветки могли остаться после самостоятельной работы местных жителей или других организаций. В компании добавили, что жильцы могут направить официальное обращение — тогда специалисты приедут на место, осмотрят территорию и определят, на чьем участке находится мусор и кто должен отвечать за его вывоз.