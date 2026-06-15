Новый китайский авиаперевозчик будет летать из Хабаровска в КНР

Компания Chengdu Airlines будет выполнять рейсы из краевой столицы в два китайских города — Харбин и Цзямусы. Полеты начнутся с 14 июля этого года. Они будут осуществляться два раза в неделю (по вторникам и субботам) по каждому направлению до конца весенне-летней навигации. Обслуживать оба рейса будут китайские самолеты Comac C909, которые ранее не бывали в Хабаровском аэропорту. Добавим, что сейчас из воздушной гавани краевой столицы можно улететь в четыре китайских города — Пекин, Шанхай, Харбин и Санья (это курорт на острове Хайнань). Но в ближайшее время также появятся рейсы в Бэйдайхэ, Далянь и Яньтай. К слову, в Харбин из Хабаровска уже летает авиакомпания «Аврора» четыре раза в неделю.