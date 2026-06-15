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«Собутыльник на час»: новая услуга появилась в Хабаровске

На сайтах объявлений хабаровчане предлагают услугу «собутыльник на час», там же прописывают стоимость. «Выпью с вами, поддержу беседу, проведу время», — пишут «собутыльники» в объявлениях на онлайн-площадках. Минздрав предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

На сайтах объявлений хабаровчане предлагают услугу «собутыльник на час», там же прописывают стоимость. «Выпью с вами, поддержу беседу, проведу время», — пишут «собутыльники» в объявлениях на онлайн-площадках. Минздрав предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.