556 кустов конопли нашли полицейские в огороде у жителя Николаевского района

Полицейские обнаружили во дворе дома 32-летнего жителя Николаевского района 556 кустов конопли. Злоумышленник объяснил, что в прошлом году нашел семена дикого растения в лесополосе и посадил их на своем приусадебном участке. Мужчина планировал выращивать наркотик для себя. Возбуждено уголовное дело. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.