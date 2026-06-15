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556 кустов конопли нашли полицейские в огороде у жителя Николаевского района

Полицейские обнаружили во дворе дома 32-летнего жителя Николаевского района 556 кустов конопли. Злоумышленник объяснил, что в прошлом году нашел семена дикого растения в лесополосе и посадил их на своем приусадебном участке. Мужчина планировал выращивать наркотик для себя. Возбуждено уголовное дело. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.

Полицейские обнаружили во дворе дома 32-летнего жителя Николаевского района 556 кустов конопли. Злоумышленник объяснил, что в прошлом году нашел семена дикого растения в лесополосе и посадил их на своем приусадебном участке. Мужчина планировал выращивать наркотик для себя. Возбуждено уголовное дело. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.