Водителям с категориями В, С и D разрешили управлять внедорожной техникой

Госдума приняла окончательные поправки: водители с категориями B, C и D могут управлять багги, вездеходами и болотоходами. Послабление касается категории АII — внедорожные транспортные средства с числом мест не более восьми и массой до 3,5 тонны. Правило действует только при аренде техники и прохождении инструктажа по безопасной эксплуатации. Ожидается, что нововведение поможет развитию внутреннего туризма.