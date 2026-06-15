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Магаданская семья потеряла более 900 тысяч рублей, доверившись телефонным мошенникам

54-летнему мужчине позвонил неизвестный, представившись сотрудником сотовой связи. Под предлогом продления договора, злоумышленник выманил у потерпевшего код из СМС-сообщения. Получив доступ к данным, мошенники перезвонили и представились сотрудниками службы безопасности банка. Они заявили о подозрительных операциях по счету и убедили мужчину перевести оставшиеся средства на «безопасный счет». Также злоумышленники связались с женой потерпевшего и выманили.

54-летнему мужчине позвонил неизвестный, представившись сотрудником сотовой связи. Под предлогом продления договора, злоумышленник выманил у потерпевшего код из СМС-сообщения. Получив доступ к данным, мошенники перезвонили и представились сотрудниками службы безопасности банка. Они заявили о подозрительных операциях по счету и убедили мужчину перевести оставшиеся средства на «безопасный счет». Также злоумышленники связались с женой потерпевшего и выманили у нее деньги тем же способом. В результате семья лишилась свыше 900 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.