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Робот-помощник заработал в Хабаровской городской больнице № 10

Устройство в автоматическом режиме напоминает пациентам о том, что им необходимо вовремя пройти медицинские осмотры. Это позволяет врачам и регистраторам не тратить свое время на звонки в ручном режиме, а пациентам — не забывать про прохождение диспансеризации. Отметим, что в прошлом году в Хабаровском крае были отремонтированы 14 медицинских учреждений, в том числе центральная больница.

Устройство в автоматическом режиме напоминает пациентам о том, что им необходимо вовремя пройти медицинские осмотры. Это позволяет врачам и регистраторам не тратить свое время на звонки в ручном режиме, а пациентам — не забывать про прохождение диспансеризации. Отметим, что в прошлом году в Хабаровском крае были отремонтированы 14 медицинских учреждений, в том числе центральная больница района имени Лазо в Переяславке и ее филиал в Мухене. А в этом году выделен 31,3 млн рублей на капремонт пяти объектов Хабаровской, Николаевской и Вяземской районных больниц.