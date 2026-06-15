Робот-помощник заработал в Хабаровской городской больнице № 10

Устройство в автоматическом режиме напоминает пациентам о том, что им необходимо вовремя пройти медицинские осмотры. Это позволяет врачам и регистраторам не тратить свое время на звонки в ручном режиме, а пациентам — не забывать про прохождение диспансеризации. Отметим, что в прошлом году в Хабаровском крае были отремонтированы 14 медицинских учреждений, в том числе центральная больница района имени Лазо в Переяславке и ее филиал в Мухене. А в этом году выделен 31,3 млн рублей на капремонт пяти объектов Хабаровской, Николаевской и Вяземской районных больниц.