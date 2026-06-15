Супруги в Комсомольске-на-Амуре отдали мошенникам 13 млн рублей

Злоумышленники представлялись сотрудниками силовых ведомств и банков и два месяца запугивали супружескую пару по телефону, убедив перевести деньги на «безопасные счета» и передать наличные курьеру. Обман вскрылся благодаря сыну пары. Он обнаружил у родителей дома документы о крупных снятиях и рукописные инструкции, которые те писали под диктовку мошенников. Возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает причастных лиц.