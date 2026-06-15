Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» прошел в Хабаровском крае

В номинации «Газорезчик» соревновались 15 лучших специалистов металлургической и нефтеперерабатывающей отраслей Дальнего Востока, в том числе 11 мастеров из Хабаровского края и 4 из Забайкальского края и Амурской области. Конкурсное задание для газорезчиков включало в себя теоретическую и практическую часть. Лучшим специалистом края стал Дмитрий Санфиров, занявший первое место. Второе место взял Владимир Фатеев, а.