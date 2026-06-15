18 июня в 11:00 на территории Хабаровского краевого цирка ГУ МЧС России по Хабаровскому краю проведет пожарные учения, в которых примут участие техника и личный состав пожарно-спасательного гарнизона. В рамках учений отработают алгоритм эвакуации зрителей из здания, координацию контролеров и службы безопасности, а также механизмы взаимодействия персонала арены с пожарно-спасательными подразделениями при тушении условного пожара и поиске «пострадавших», роль которых исполнят статисты. Цель учений — отработать все нюансы, чтобы в случае реальной опасности сотрудники цирка и пожарной охраны действовали слаженно и оперативно.
Спасение зрителей цирка от огня отработают хабаровские пожарные
18 июня в 11:00 на территории Хабаровского краевого цирка ГУ МЧС России по Хабаровскому краю проведет пожарные учения, в которых примут участие техника и личный состав пожарно-спасательного гарнизона. В рамках учений отработают алгоритм эвакуации зрителей из здания, координацию контролеров и службы безопасности, а также механизмы взаимодействия персонала арены с пожарно-спасательными подразделениями при тушении условного пожара.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше