Спасение зрителей цирка от огня отработают хабаровские пожарные

18 июня в 11:00 на территории Хабаровского краевого цирка ГУ МЧС России по Хабаровскому краю проведет пожарные учения, в которых примут участие техника и личный состав пожарно-спасательного гарнизона. В рамках учений отработают алгоритм эвакуации зрителей из здания, координацию контролеров и службы безопасности, а также механизмы взаимодействия персонала арены с пожарно-спасательными подразделениями при тушении условного пожара и поиске «пострадавших», роль которых исполнят статисты. Цель учений — отработать все нюансы, чтобы в случае реальной опасности сотрудники цирка и пожарной охраны действовали слаженно и оперативно.