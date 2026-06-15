ЕГЭ по испанскому сегодня сдает один выпускник в Хабаровском крае

15 июня школьники региона пишут письменную часть экзаменов по иностранным языкам. Всего на ЕГЭ по языкам зарегистрировались 600 человек. Большинство выбрали английский — 590 выпускников. Китайский язык сдают 9 человек, а испанский — всего один. Также в этот день выпускникам предстоит сдать биологию и географию. Биологию выбрал 921 школьник, географию — 193 человека. Письменная часть по английскому и испанскому длится 3 часа 10 минут, по китайскому — 3 часа. Результаты первых ЕГЭ в крае уже есть: известны стобалльники по истории, литературе и химии. Напомним, пересдать один предмет по выбору можно будет 8 и 9 июля.