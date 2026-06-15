У каждой черемухи есть фамилия: в Комсомольске подвели итоги четвертой акции «Подари ребенку дерево»

В Комсомольске в четвертый раз прошла акция «Подари ребенку дерево». Ко Дню города и Дню России 7 молодых семей высадили черемуху для себя, детей и города. Всего с начала акции семьи посадили более 30 деревьев. У каждого саженца — табличка с фамилией. Семьи получили от главы города сертификаты для семейного архива.