Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У каждой черемухи есть фамилия: в Комсомольске подвели итоги четвертой акции «Подари ребенку дерево»

В Комсомольске в четвертый раз прошла акция «Подари ребенку дерево». Ко Дню города и Дню России 7 молодых семей высадили черемуху для себя, детей и города. Всего с начала акции семьи посадили более 30 деревьев. У каждого саженца — табличка с фамилией. Семьи получили от главы города сертификаты для семейного архива.

В Комсомольске в четвертый раз прошла акция «Подари ребенку дерево». Ко Дню города и Дню России 7 молодых семей высадили черемуху для себя, детей и города. Всего с начала акции семьи посадили более 30 деревьев. У каждого саженца — табличка с фамилией. Семьи получили от главы города сертификаты для семейного архива.