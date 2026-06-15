В больнице района имени Лазо завершили основной этап капитального ремонта

Районная больница — это ключевое медучреждение для местных жителей. Люди получают помощь рядом с домом, без лишних поездок. На обновление по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» выделили более 250 млн рублей. Ремонт начался в 2024 году, а этой весной завершили последние доработки. Практически полностью восстановили главный корпус и поликлинику в Переяславке, а также здание стационара в Мухене. Привели в порядок первый, второй и четвертый этажи, подвалы, заменили лифты, инженерные сети, окна, двери, кровлю, старую плитку и напольное покрытие. Установили современные системы вентиляции, освещения и безопасности. Осталось доделать третий этаж. Решена и проблема, о которой говорили жители: теперь звонки из больницы промаркированы — люди не путают их со звонками мошенников. По словам властей, в прошлом году при поддержке президента модернизировали 14 медицинских объектов края, в этом году средства привлекли еще на пять — в Хабаровской, Николаевской и Вяземской районных больницах.