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Здание детской художественной школы отремонтируют в Хабаровске

Это учреждение культуры находится в историческом здании, построенном еще в 1905 году и расположенном на улице Запарина, 26. Уже объявлен аукцион о выборе подрядной организации, которая займется реконструкцией здания. По данным портала RosTender.info, начальная максимальная цена контракта — 124,5 млн рублей. Средства на ремонт выделят из городского бюджета. Подрядчика предстоит определить до 17 июня текущего.

Это учреждение культуры находится в историческом здании, построенном еще в 1905 году и расположенном на улице Запарина, 26. Уже объявлен аукцион о выборе подрядной организации, которая займется реконструкцией здания. По данным портала RosTender.info, начальная максимальная цена контракта — 124,5 млн рублей. Средства на ремонт выделят из городского бюджета. Подрядчика предстоит определить до 17 июня текущего года, а реконструкцию дореволюционного особняка должны провести до 31 мая 2027 года. При этом будет сохранен исторический облик этого двухэтажного кирпичного здания.