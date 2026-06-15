Масштабный фестиваль «МамаФест-2026», посвященный поддержке семей, пройдет в Хабаровске

Мероприятие разделено на пять тематических зон — пространство для беременных, семей с детьми, зону ЭКО, мужской уголок со спецпрограммой для отцов и пространство для всех гостей и детей, с мастер-классами, ярмаркой хэндмейда и выставкой товаров и услуг. «Проведение таких мероприятий, как “МамаФест”, крайне важно не только для популяризации традиционных семейных ценностей, но и для создания комфортной среды, где родители могут получить квалифицированную помощь, обменяться опытом и просто качественно провести время вместе с детьми», — отметила начальник главного управления социального развития губернатора и правительства Хабаровского края Наталия Гребенюк. Фестиваль состоится 20 июня с 10:00 до 19:00 в Городском дворце культуры. Регистрация доступна по ссылке.