Огромный утильсбор заставляют платить хабаровчан за купленные машины

Сразу 15 хабаровчан попали в крайне неприятную историю после приобретения японских автомобилей у одного и того же продавца. Все они купили новые иномарки в одной компании, расположенной на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске. Но позже выяснилось, что машины после ввоза в Россию были оформлены на других лиц, а позже проданы новым владельцам в течение года с момента их регистрации в ГАИ. По закону продавать поставленные на учет машины в течение года можно, но в таком случае их владельцы должны уплатить очень крупные суммы утильсбора. По словам самих хабаровчан, их никто не предупреждал в момент покупки машин о том, что они находятся на учете менее года, и им придется платить солидную сумму в качестве утильсбора. Но через какое-то время после покупки машин им стали приходить уведомления с требованием об оплате. «Нам всем был начислен коммерческий утильсбор, размер которого превышает 500 000 рублей. Но мы не нарушали закон и ничего не знали о том, что машины были проданы нам в течение года с момента ввоза в Россию и оформления на других лиц. Мы как законопослушные граждане выполнили все требования, поставив свои новые машины на учет в ГАИ. Поэтому мы просим снять с нас обязанность уплаты коммерческого утильсбора и возложить ее на прежних собственников наших машин», — рассказала одна из покупательниц Анастасия Зарубина. В итоге хабаровчане объединились в группу и обратились в полицию с жалобой на действия продавца, у которого они купили свои машины. Однако до сих пор уголовное дело в отношении предпринимателя не было возбуждено. Более того, граждане подавали свои заявления в прокуратуру и таможню с просьбой снять с них обязанность уплаты утилизационного сбора, но пока эти обращения результата не дали.