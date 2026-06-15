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Четыре спасенных тюленя «отпраздновали» выпускной и уплыли в море

В Приморском крае сотрудники реабилитационного центра «Тюлень» выпустили в дикую природу четырех детенышей тюленя-ларги. Животных нашли на побережье истощенными, после лечения они отправились в море. Сначала один тюлень смело ушел в воду. Остальные трое осваивались у берега, но вскоре тоже благополучно уплыли. Центр находится в Приморском крае. Ежегодно специалисты спасают десятки ластоногих и возвращают их.

В Приморском крае сотрудники реабилитационного центра «Тюлень» выпустили в дикую природу четырех детенышей тюленя-ларги. Животных нашли на побережье истощенными, после лечения они отправились в море. Сначала один тюлень смело ушел в воду. Остальные трое осваивались у берега, но вскоре тоже благополучно уплыли. Центр находится в Приморском крае. Ежегодно специалисты спасают десятки ластоногих и возвращают их в естественную среду. Источник: реабилитационный центр морских млекопитающих «Тюлень» gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/тюлени.mp4