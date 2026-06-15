«Меняют новые бордюры и асфальт»: действия акимата вызвали вопросы у алматинцев

Пользовательница Threads january_julia опубликовала фотографию ремонта дороги в Алматы, который вызвал у нее вопросы. По словам жительницы мегаполиса, на данном участке и так недавно меняли асфальт и бордюры. «Это настолько не смешно, что немного все-таки смешно. На Габдуллина опять снесли весь асфальт и новые бордюры, которые меняли не так давно. Остатки бордюра сфоткала для наглядности (под знаком), выглядят вполне прилично. Насколько сильная потребность у нас в ежегодной замене бордюров, плитки, асфальта?» — написала жительница Алматы.