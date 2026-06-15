«Меняют новые бордюры и асфальт»: действия акимата вызвали вопросы у алматинцев

Пользовательница Threads january_julia опубликовала фотографию ремонта дороги в Алматы, который вызвал у нее вопросы. По словам жительницы мегаполиса, на данном участке и так недавно меняли асфальт и бордюры. «Это настолько не смешно, что немного все-таки смешно. На Габдуллина опять снесли весь асфальт и новые бордюры, которые меняли не так давно. Остатки бордюра сфоткала для наглядности (под знаком), выглядят вполне прилично. Насколько сильная потребность у нас в ежегодной замене бордюров, плитки, асфальта?» — написала жительница Алматы.
На публикацию отреагировали в управлении развития дорожной инфраструктуры акимата Алматы. «В настоящее время проводится средний ремонт улицы Габдуллина на участке от улицы Байзакова до улицы Жарокова. Предыдущий ремонт данного участка выполнялся в 2016 году. На дорожном покрытии выявлены трещины, ямочность и другие дефекты. В рамках проекта выполняются работы по устройству дорожного покрытия, а также замене бортовых камней. Вместо поврежденных бетонных бортовых камней устанавливаются гранитные, отличающиеся повышенной прочностью и долговечностью», — сообщили в ведомстве.