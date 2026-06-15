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Число районов Воронежской области, где высок риск пожаров, выросло до 29

В шести районах сохраняется III класс пожарной опасности.

Источник: АиФ Воронеж

На территории 29 муниципальных образований Воронежской области установился IV класс пожарной опасности (высокая степень пожарной опасности), сообщили в ГУ МЧС по региону.

В шести районах сохраняется III класс пожарной опасности (средняя степень), на остальной территории — I-II класс пожарной опасности (низкая степень).

«На территории области повышается вероятность возникновения природных и ландшафтных пожаров, распространения огня на лесные массивы, объекты экономики, пригородную застройку (дачи, частный сектор), задымления трасс федерального и местного значения. Источник — несоблюдение требований пожарной безопасности, III-IV класс пожарной опасности по условиям погоды, грозы, порывы ветра до 15−17 м/с», — рассказали в ведомстве.

Наибольшая вероятность возникновения природных пожаров в Новоусманском, Бутурлиновском, Калачеевском, Лискинском и Семилукском муниципальных районах.

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