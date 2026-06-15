9 нижегородских тайбоксеров выступят на Чемпионате и Первенстве мира по муайтай

Чемпионат и Первенство мира по муайтай будет проходить в Куала-Лумпур (Малайзия, 16+) с 16 по 26 июня.
Как сообщает Нижегородская федерация муатай, на чемпионате Нижегородскую область представят Любовь Кузнецова (СШ «Чайка»/ ШСП «Альтаир»; весовая категория 71 кг) и Кирилл Грибов (Нижний Новгород, СШ «Радий»/ БК «Пиранья»; 81 кг).
Анастасия Мельникова (СШ «Радий»/ БК «Пиранья»; 51 кг), Вера Мухина (Кстово, СШОР по самбо; 54 кг), Елизавета Лытенкова (Арзамас, «А-Профи»; 75 кг), Илья Балыбердин (СШ 9/БК «Панчер-НН»; 81 кг), Степан Бажмин (Арзамас, «А-Профи»; 86 кг) и Алексей Малов (СШ «Чайка»/ ШСП «Альтаир»; свыше 91 кг) примут участие на молодежном первенстве мира (U-24).
Гордей Красильников (Ковернино, СК «Узола»/БК «Панчер»; 38 кг) представит нижегородский регион на первом в истории первенстве мира среди школьников.
«Год назад Любовь Кузнецова была дебютантом чемпионата мира и сумела добиться уверенной победы. Сейчас она едет в Малайзию в статусе действующей чемпионки мира и двукратной чемпионки России. Любу справедливо считают одной из фавориток турнира. Кирилл Грибов на взрослом чемпионате мира выступит впервые. Но у Кирилла есть опыт победы на чемпионате Европы по муайтай 2025. Кроме того, в этом году он впервые поднялся на высшую ступень пьедестала чемпионата России, победив в финале на тот момент действующего чемпиона мира Телаакая Магомедова. В Куала-Лумпур Кирилл готов бороться за золото», — оценивает шансы наших спортсменов президент Нижегородской федерации муайтай Максим Виноградов.
В 2026 году команда Нижегородской области стала основой молодёжной сборной России. Делегировав в состав сборной страны сразу шесть спортсменов, Нижегородская федерация муайтай установила новый рекорд.
В Куала-Лумпур отправляется и великолепная четверка нижегородских тренеров. Помогать российским тайбоксерам сражаться за пьедестал мирового чемпионата будут Екатерина Крайнова, Нариман Жалилов, Николай Евграфов и Антон Соколов.