9 нижегородских тайбоксеров выступят на Чемпионате и Первенстве мира по муайтай

«Год назад Любовь Кузнецова была дебютантом чемпионата мира и сумела добиться уверенной победы. Сейчас она едет в Малайзию в статусе действующей чемпионки мира и двукратной чемпионки России. Любу справедливо считают одной из фавориток турнира. Кирилл Грибов на взрослом чемпионате мира выступит впервые. Но у Кирилла есть опыт победы на чемпионате Европы по муайтай 2025. Кроме того, в этом году он впервые поднялся на высшую ступень пьедестала чемпионата России, победив в финале на тот момент действующего чемпиона мира Телаакая Магомедова. В Куала-Лумпур Кирилл готов бороться за золото», — оценивает шансы наших спортсменов президент Нижегородской федерации муайтай Максим Виноградов.