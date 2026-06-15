С бывшего красноярского полицейского взыскали 1 млн рублей незаконного дохода

Прокуратура добилась взыскания 1 млн рублей с бывшего сотрудника полиции. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Ранее суд признал мужчину виновным в мошенничестве. По данным прокуратуры, он убедил гражданина, что за деньги сможет повлиять на решение о возбуждении уголовного дела. Сумма вознаграждения составила 1 млн рублей. Деньги бывший сотрудник полиции получил и потратил на личные нужды.
За мошенничество его приговорили к 3 годам лишения свободы. Также мужчину лишили звания майора полиции и на 2 года запретили занимать должности в правоохранительных органах.
После этого прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании незаконно полученных денег в доход государства. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и постановил взыскать с бывшего полицейского всю сумму.
Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.