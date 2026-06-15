Еще две короткие рабочие недели ждут россиян до конца 2026 года

Как пишет РИА Новости, производственный календарь на 2026 год предусматривает для работающих по пятидневному графику ещё две короткие рабочие недели. Первая из них выпадает на ноябрь — в честь Дня народного единства (4 ноября выпадает на среду). Вторая короткая неделя ожидается в декабре и продлится всего три дня — с 28 по 30 число.
Предыдущая короткая рабочая неделя была в июне — с 8 по 11 июня перед празднованием Дня России. Таким образом, россиянам, которые работают с понедельника по пятницу, предстоит ещё дважды выходить на работу на неполную неделю.
Сокращение рабочих дней в ноябре и декабре связано с государственными праздниками. Точное количество рабочих часов в эти недели будет зависеть от режима труда конкретных организаций.