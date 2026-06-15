Еще две короткие рабочие недели ждут россиян до конца 2026 года

Как пишет РИА Новости, производственный календарь на 2026 год предусматривает для работающих по пятидневному графику ещё две короткие рабочие недели. Первая из них выпадает на ноябрь — в честь Дня народного единства (4 ноября выпадает на среду). Вторая короткая неделя ожидается в декабре и продлится всего три дня — с 28 по 30 число.