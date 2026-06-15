Выпускники Красноярского края сдают ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам

В Красноярском крае продолжается основная волна ЕГЭ. Сегодня, 15 июня, выпускники сдают биологию, географию и письменную часть экзамена по иностранным языкам. Об этом сообщили в министерстве образования региона. В пресс-службе ведомства уточнили, что биологию выбрали 2682 участника, а географию — 326. Английский язык сдают 1325 человек, немецкий — шесть, китайский — пять, французский — два, испанский — один участник. Для проведения экзаменов организовали 96 пунктов ЕГЭ, 28 из них расположены в труднодоступных территориях. Испытания начались вовремя и проходят без технологических сбоев. Результаты по биологии и географии станут известны не позднее 30 июня. Итоги ЕГЭ по иностранным языкам опубликуют не позднее 2 июля. Напомним, что красноярскую школу в Тихих Зорях сдадут уже в июле.