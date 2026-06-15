Китайская авиакомпания запустит рейсы из Хабаровска в Харбин и Цзямусы

Напомним, что интерес хабаровчан к путешествиям в Китай вырос после введения двустороннего безвизового режима. В мае 2026 года пассажиропоток между краевой столицей и Фуюанем увеличился почти в шесть раз по сравнению с маем прошлого года: 1800 человек против 300.