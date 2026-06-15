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Китайская авиакомпания запустит рейсы из Хабаровска в Харбин и Цзямусы

Самолеты начнут летать по маршрутам с 14 июля.

Источник: Хабаровский край сегодня

Китайская компания Chengdu Airlines запустит рейсы из Хабаровска в Харбин и Цзямусы. По каждому направлению самолеты будут летать дважды в неделю — по вторникам и субботам. Маршруты откроются с 14 июля 2026 года и продолжать функционировать до осени, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Осуществлять перелеты планируют на китайских лайнерах типа Comac C909. Данные воздушные суда впервые совершат полеты в Хабаровск. Как отметили в пресс-службе международного аэропорта, рейсы Chengdu Airlines внесут значительный вклад в масштабирование авиасообщения между краевой столицей и КНР.

— Открытие новой полетной программы и сотрудничество с новым китайским авиаперевозчиком — это значимый результат нашей работы. Мы рады предложить жителям Дальнего Востока удобные вылеты сразу в два знаковых города Китая. Это станет новым шагом к укреплению туристических, деловых и культурных связей между нашими странами. Уверен, что новая программа полетов станет востребованной у наших пассажиров и предоставит дальневосточникам новые возможности для путешествий, — подчеркнул генеральный директор АО «Международный аэропорт Хабаровск» Юрий Кондратчик.

На данный момент местные авиакомпании доставляют хабаровчан в Пекин, Харбин, Шанхай, на курорт Санья. Летом появится рейсы в Яньтай, Бэйдайхэ, Далянь.

Напомним, что интерес хабаровчан к путешествиям в Китай вырос после введения двустороннего безвизового режима. В мае 2026 года пассажиропоток между краевой столицей и Фуюанем увеличился почти в шесть раз по сравнению с маем прошлого года: 1800 человек против 300.