Экс-начальника авиабазы охраны лесов Хабаровского края осудили за превышение полномочий

По материалам уголовного дела УФСБ России по Хабаровскому краю за превышение должностных полномочий осужден бывший начальник Дальневосточной базы авиационной охраны лесов, сообщает пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что должностное лицо, явно выходя за пределы представленных ему полномочий, желая скрыть действительное состояние штатной численности подведомственных структурных подразделений и показать мнимую готовность Хабаровского края к пожароопасному сезону, ввел в заблуждение руководство края, путем фиктивного трудоустройства по гражданско-правовым договорам 52 лесных пожарных», — говорится в сообщении.
Вследствие действий фигуранта, в течение пожароопасного периода было привлечено недостающее число лесных пожарных за счет межрайонного и межрегионального маневрирования, что повлекло необоснованное выделение из федерального бюджета денежных средств в размере более 12 млн рублей.
Уголовное дело по пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Хабаровскому краю и результатам проверки Прокуратуры Центрального района.
08.06.2026, рассмотрев материалы уголовного дела, Центральный районный суд г. Хабаровска, признал фигуранта виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и приговорил его к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд лишил его права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 2 года.
Гражданский иск на сумму более 12 млн рублей удовлетворен, сохранен арест на имущество осуждённого.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что бывшего начальника миграционного пункта в одном из районов Хабаровского края признали виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки. Суд счёл собранные Следственным комитетом доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.