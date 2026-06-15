Экс-начальника авиабазы охраны лесов Хабаровского края осудили за превышение полномочий

08.06.2026, рассмотрев материалы уголовного дела, Центральный районный суд г. Хабаровска, признал фигуранта виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и приговорил его к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд лишил его права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 2 года.