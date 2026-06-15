В Комсомольске супругов два месяца держали под давлением и выманили 13 млн

В Комсомольске-на-Амуре супружеская пара стала жертвой дистанционных мошенников и лишилась более 13 миллионов рублей, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Схема обмана растянулась почти на два месяца и сопровождалась постоянным психологическим давлением на пенсионеров.
По данным полиции, всё началось со звонка 66-летнему мужчине. Неизвестный представился сотрудником силового ведомства и сообщил, что банковские счета якобы взломаны, а от имени пенсионера совершаются переводы в «недружественные страны». Позже к разговору подключились лжесотрудники финансовых организаций.
Под предлогом «защиты средств» супругов убедили перевести деньги на так называемые безопасные счета. При этом мошенники постоянно контролировали их действия, запрещали обсуждать происходящее с родственниками и удерживали пару в состоянии тревоги.
В результате супруги перевели более 7,6 млн рублей и передали курьеру ещё 5,3 млн рублей наличными.
Обман вскрылся, когда сын приехал к родителям и обнаружил документы о снятии крупных сумм и инструкции, написанные под диктовку злоумышленников.
Общий ущерб составил более 13 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции устанавливают причастных.