В Комсомольске супругов два месяца держали под давлением и выманили 13 млн

По данным полиции, всё началось со звонка 66-летнему мужчине. Неизвестный представился сотрудником силового ведомства и сообщил, что банковские счета якобы взломаны, а от имени пенсионера совершаются переводы в «недружественные страны». Позже к разговору подключились лжесотрудники финансовых организаций.