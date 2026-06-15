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Минстрой рассматривает четыре проекта КРТ в Ростове

В минстрое Ростовской области на рассмотрении находятся четыре проекта комплексно-территориального развития (КРТ) в Пролетарском и Октябрьском районах Ростова-на-Дону. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Куц.

Источник: Коммерсантъ

В минстрое Ростовской области на рассмотрении находятся четыре проекта комплексно-территориального развития (КРТ) в Пролетарском и Октябрьском районах Ростова-на-Дону. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Куц.

По информации министра, в северной части Аксая предполагается построить около 1,2 млн кв. м жилых площадей. Общая численность населения в этом районе достигнет 30,4 тыс. человек. Строительство планируется завершить к концу 2032 года, а полностью работы будут выполнены к апрелю 2037 года.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что общий объем инвестиций в проект КРТ в Аксае составит 31,6 млрд руб.