Минстрой рассматривает четыре проекта КРТ в Ростове

По информации министра, в северной части Аксая предполагается построить около 1,2 млн кв. м жилых площадей. Общая численность населения в этом районе достигнет 30,4 тыс. человек. Строительство планируется завершить к концу 2032 года, а полностью работы будут выполнены к апрелю 2037 года.