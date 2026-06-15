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Самолет Москва — Волгоград ушел на запасной аэродром из-за угрозы БПЛА

Пассажиры рейса приземлились в Саратове, где ожидают снятия ограничений.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 15 июня пассажиры рейса Москва — Волгоград столкнулись с неожиданной ситуацией: их самолет приземлился в Саратове из-за введенного в Волгограде плана «Ковер», сообщает сайт volgograd.kp.ru. Капитан воздушного судна объявил, что лайнер будет дозаправлен и останется в международном аэропорту «Гагарин» до тех пор, пока не снимут ограничения в аэропорту «Сталинград».

Сама посадка прошла штатно, однако изначально рейс задержали на два часа. Причиной экстренного изменения маршрута стала беспилотная опасность. О закрытии неба над Волгоградом в пресс-службе Росавиации сообщили в 23:14. В ведомстве подчеркнули, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели для обеспечения безопасности полетов. Примерно в 20:30 жители Волгограда получили смс-рассылку с объявлением о беспилотной опасности.

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