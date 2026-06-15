«Неделю собирали портрет из 3000 деталей LEGO»: Димаш исполнил мечту школьников и сделал им подарок

«А на следующий день артист отправился в детский лагерь “Шұғыла”, где встретился с ребятами, создавшими большой LEGO-проект, посвященный Димашу. Встреча Димаша и авторов проекта состоялась на базе “Шұғыла” — в живописном месте, вдали от городского шума и суеты. Здесь часто проходят спортивные сборы, семьи собираются на отдых, а ребята проводят чудесное время летних каникул. Димаш в знак благодарности подарил пятерым авторам проекта билеты в этот лагерь», — говорится в релизе, опубликованном на сайте Кудайбергена.