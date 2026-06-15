«Неделю собирали портрет из 3000 деталей LEGO»: Димаш исполнил мечту школьников и сделал им подарок

К 1 июня 2026 года, Международному дню защиты детей, учащиеся средней общеобразовательной школы № 82 Актобе (построена в рамках национального проекта «Келешек мектептері») создали портрет Димаша из 3000 деталей LEGO.
«На создание этой работы школьники потратили целую неделю. И вскоре их мечта осуществилась. Юные изобретатели встретились с Димашем Кудайбергеном. Певец ознакомился со своим портретом, высоко оценил труд учащихся и с большим интересом выслушал рассказ о процессе создания работы. Он выразил благодарность за креативную идею молодых авторов и адресовал им теплые слова поддержки», — рассказали сегодня, 15 июня, в пресс-службе акимата Актюбинской области.
В завершение встречи артист подарил детям путевки на 10-дневный отдых в детский оздоровительный лагерь «Шұғыла». Этот подарок еще больше усилил радость юных талантов и сделал праздничную встречу по-настоящему ярким и незабываемым событием.
Команда Димаша уточнила, что в Актобе артист приехал в творческую командировку. Свой визит в родной город он начал с посещения гимназии № 32, в которой учился, и Актюбинского музыкального колледжа им. Ахмета Жубанова, где получил специальность оперного певца.
«А на следующий день артист отправился в детский лагерь “Шұғыла”, где встретился с ребятами, создавшими большой LEGO-проект, посвященный Димашу. Встреча Димаша и авторов проекта состоялась на базе “Шұғыла” — в живописном месте, вдали от городского шума и суеты. Здесь часто проходят спортивные сборы, семьи собираются на отдых, а ребята проводят чудесное время летних каникул. Димаш в знак благодарности подарил пятерым авторам проекта билеты в этот лагерь», — говорится в релизе, опубликованном на сайте Кудайбергена.
Идея проекта возникла в рамках школьного кружка робототехники, где в конце учебного года учащиеся традиционно создают итоговые работы. В этот раз было принято решение реализовать не индивидуальный, а командный проект. По словам педагога Жаналы Маката, инициировавшего идею, выбор пал на образ Димаша как на символ вдохновения для школьников.
«С Димашем Кудайбергеном мы, можно сказать, выросли в одном районе Актобе, поэтому я хорошо его знаю. Именно я предложил ученикам создать масштабный портрет. Идея сразу вызвала большой интерес у детей», — отметил руководитель кружка робототехники.
Проект был реализован совместно с учениками четвертых классов. Перед началом работы школьники изучили биографию и достижения артиста, подготовили эскиз и спланировали конструкцию LEGO-композиции. Основная работа выполнялась детьми под руководством педагогов.
Итоговая работа представляет собой масштабную композицию размером около 1,5 м в ширину и 2,5 м в длину.
По словам педагогов, такая работа оказалась особенно полезной для развития моторики, внимательности и навыков командного взаимодействия. Всего в проекте участвовали пять учеников, каждый из которых внес свой вклад в общий результат.
Особенно были отмечены самые активные участники — Жасмин и Бейбарыс. Они приходили практически ежедневно и проявляли высокий интерес к работе.
«Они постоянно спрашивали: “Давайте продолжим, нам нужно закончить, будет здорово, если успеем”. Их заинтересованность и желание довести проект до конца стали большой мотивацией для всей команды», — рассказал Жаналы Макат.
Отвечая на вопрос о выборе личности, участники проекта подчеркнули:
«Мы выбрали Димаша Кудайбергена, потому что он — наш земляк. Он является примером не только таланта, но и трудолюбия, скромности и любви к Родине. Мы хотели показать, что, выходя из родного края, можно стать гордостью страны».
Также авторы отметили:
«Основная идея проекта — показать возможности учеников современной школы и вдохновить на примере талантливых личностей, выросших на родной земле. Между достижениями Димаша и нашими возможностями есть связь: основа успеха — это качественное образование, труд и поддержка».
Поклонники Димаша из разных уголков планеты оценили работу юных земляков артиста и порадовались за них:
«Замечательно! Браво!» «Замечательные новости! Поздравляем!» «У них получилось так реалистично — какие же у этих детей таланты!» «Милые дети, поздравляю вас! Спасибо Димашу, он — великий вдохновитель, браво!» «Пусть творческое вдохновение детей не иссякнет. Молодцы. Картина для Димаша получилась великолепной. Большой труд». «Великолепный портрет великолепного человека. Вы — наш любимый, наша гордость, наша вдохновляющая сила!» «Как же приятно, что Димаш сможет вернуться, чтобы вспомнить прекрасные времена, а дети и учителя смогут насладиться его дружелюбным общением».
14 июня 2026 года стало известно, что Димаш Кудайберген посетил родную школу и порадовал учителей. Артист признался, что скучал.