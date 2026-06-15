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«Снова сидим без света»: в посёлке под Калининградом утром отключили электричество

Энергетики ликвидируют аварию в Большом Исаково.

Источник: Клопс.ru

Посёлок Большое Исаково Гурьевского района вновь остался без света, об этом «Клопс» рассказали местные жители в понедельник, 15 июня.

«Света в Большом Исаково нет! Электросети в Гурьевском районе смыло дождём», — пожаловалась калининградка Светлана.

По данным пресс-службы «Россети Янтарь», произошло отключение воздушной линии 15 кВ.

«Специалисты выехали на место сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении и приступили к работам», — сообщили энергетики.

О всех проблемах с перебоями в энергоснабжении можно сообщить по телефону горячей линии: 8 800 220−0−220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).

Частичные отключения света в Калининграде и области связаны с «техническими причинами на ТЭЦ-2». 14 июня по всему региону наблюдались перебои в энергоснабжении.

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