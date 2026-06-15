«Снова сидим без света»: в посёлке под Калининградом утром отключили электричество

Посёлок Большое Исаково Гурьевского района вновь остался без света, об этом «Клопс» рассказали местные жители в понедельник, 15 июня.
«Света в Большом Исаково нет! Электросети в Гурьевском районе смыло дождём», — пожаловалась калининградка Светлана.
По данным пресс-службы «Россети Янтарь», произошло отключение воздушной линии 15 кВ.
«Специалисты выехали на место сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении и приступили к работам», — сообщили энергетики.
О всех проблемах с перебоями в энергоснабжении можно сообщить по телефону горячей линии: 8 800 220−0−220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).
Частичные отключения света в Калининграде и области связаны с «техническими причинами на ТЭЦ-2». 14 июня по всему региону наблюдались перебои в энергоснабжении.