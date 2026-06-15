Психиатр рассказал нижегородцам, как не попасть в зависимость от гаджетов

Цифровые устройства прочно вошли в быт современного человека, но их избыточное использование способно спровоцировать серьёзные психологические трудности. Нижегородцам дали ряд рекомендаций, сообщили в администрации Шатковского муниципального округа.
На это обратила внимание Анна Кондюрина — главный внештатный детский психиатр Минздрава Нижегородской области и руководитель Консультативно‑диагностического центра по охране психического здоровья детей и подростков.
Эксперт обозначила ряд тревожных сигналов, указывающих на формирование зависимости: беспокойство при отсутствии доступа к смартфону, сбои режима сна, проблемы с фокусировкой внимания, повышенная раздражительность без интернета, навязчивая потребность мониторить соцсети.
Наибольшему риску подвержены юные пользователи — в детском и подростковом возрасте нервная система ещё формируется, поэтому воздействие цифровых раздражителей оказывается особенно ощутимым.
Чтобы минимизировать риски, врач сформулировала ряд практических рекомендаций. нижегородцам стоит чётко лимитировать время, проводимое в соцсетях и развлекательных приложениях.
Также полезно ежедневно выделять отрезки времени без экранов. Желательно исключить использование гаджетов во время приёма пищи и непосредственно перед отходом ко сну.
Имеет смысл также активнее включать в расписание офлайн‑занятия — будь то спортивные тренировки, прогулки на свежем воздухе, творческие увлечения или живое общение с родными и друзьями.
Отдельно специалист акцентировала внимание на роли родителей: им важно не только проговаривать с детьми чёткие границы использования техники, но и самим демонстрировать сбалансированный подход к цифровым устройствам.
Если зависимость от гаджетов начинает негативно сказываться на успеваемости, профессиональной деятельности или межличностных отношениях, целесообразно проконсультироваться с профильным специалистом — например, с психологом или семейным консультантом.
«Гаджеты — мощные инструменты, но они не должны управлять нашей жизнью», — подчеркнула Анна Кондюрина.
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