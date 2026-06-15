93 жалобы за май: волгоградцы чаще всего жалуются на товары в РПН

За май 2026 года на горячую линию Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области поступило 93 обращения. Больше половины — 56 звонков, или 60% — касались нарушений прав потребителей. Волгоград и Волгоградская область остаются активными по числу жалоб в надзорное ведомство.