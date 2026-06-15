93 жалобы за май: волгоградцы чаще всего жалуются на товары в РПН

За май 2026 года на горячую линию Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области поступило 93 обращения. Больше половины — 56 звонков, или 60% — касались нарушений прав потребителей. Волгоград и Волгоградская область остаются активными по числу жалоб в надзорное ведомство.
В категории защиты потребителей лидируют жалобы на непродовольственные товары — 36 обращений. Следом идут претензии к услугам ЖКХ — 6 звонков, транспортным и бытовым услугам — по 4, банковской деятельности — 3, связи — 2, туристическим услугам — 1. По санитарно-эпидемиологическим вопросам обратились 25 жителей региона — 27% от общего числа.
Чаще всего волгоградцев беспокоили условия проживания — 10 обращений, санитарное состояние территории — 7, качество питьевой воды — 4.Еще 12 обращений, или 13%, не относились к компетенции ведомства — их авторам разъяснили, куда следует обратиться.
Жители Волгограда могут обратиться в Роспотребнадзор по телефонам +7 (8442) 24−36−30 и 8−800−555−49−43 (звонок бесплатный), через сайт 34.rospotrebnadzor.ru или лично по адресу: проспект Ленина, 50б.
Ранее были названы категории волгоградцев с правом на раннюю пенсию.