Новый китайский авиаперевозчик будет выполнять рейсы из аэропорта Хабаровск

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Хабаровск отмечается рост в международном сегменте авиаперевозок. По итогам первых пяти месяцев 2026 года в воздушной гавани обслужили на зарубежных направлениях более 160 тыс. пассажиров, что на 24% больше чем годом ранее. Особенным спросом пользуются полеты в КНР — за указанный период 54 тыс. пассажиров воспользовались возможностью прямых перелетов в Поднебесную.