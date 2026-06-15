Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый китайский авиаперевозчик будет выполнять рейсы из аэропорта Хабаровск

В летнем расписании авиакомпании появятся два направления.

Источник: AmurMedia

С 14 июля 2026 года в расписании международного аэропорта Хабаровск впервые появятся рейсы китайской авиакомпании Chengdu Airlines. В Харбин и Цзямусы полеты запланированы два раза в неделю по каждому направлению — по вторникам и субботам до конца весенне-летней навигации, сообщает пресс-служба международного аэропорта Хабаровск.

«На маршруте Chengdu Airlines будет задействовать китайские лайнеры типа Comac C909, которые впервые примут в аэропорту Хабаровск», — говорится в сообщении.

Новая программа авиаперевозок от Chengdu Airlines расширит международную маршрутную сеть аэропорта Хабаровск в Поднебесную. Уже сейчас выполняются полеты в Пекин, Харбин, Шанхай, на курорт Санья, в летнем расписании готовятся к запуску полеты в Яньтай, Бэйдайхэ, Далянь.

В Харбин осуществляются полеты авиакомпании «Аврора» с частотой 4 раза в неделю, с учетом старта полетов Chengdu Airlines суммарно из Хабаровска можно будет вылететь 6 раз в неделю.

«Открытие новой полетной программы и сотрудничество с новым китайским авиаперевозчиком Chengdu Airlines — это значимый результат нашей работы. Мы рады предложить жителям Дальнего Востока удобные вылеты сразу в два знаковых города Китая — Харбин и Цзямусы, тем самым укрепляя туристические, деловые и культурные связи между нашими странами. Уверен, что новая программа полетов станет востребованной у наших пассажиров и предоставит дальневосточникам новые возможности для путешествий», — отметил генеральный директор АО «Международный аэропорт Хабаровск» Юрий Кондратчик.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Хабаровск отмечается рост в международном сегменте авиаперевозок. По итогам первых пяти месяцев 2026 года в воздушной гавани обслужили на зарубежных направлениях более 160 тыс. пассажиров, что на 24% больше чем годом ранее. Особенным спросом пользуются полеты в КНР — за указанный период 54 тыс. пассажиров воспользовались возможностью прямых перелетов в Поднебесную.

Chengdu Airlines — региональная «дочка» магистрального авиаперевозчика Sichuan Airlines, ориентированная на поддержание воздушной коммуникации столицы провинции Сычуань с основными городами КНР. Место базирования компании — аэропорт «Шуанлю» (г. Чэнду).