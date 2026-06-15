Politico: ЕС и США заметили падение авторитета премьера Стармера

«Нынешние и бывшие дипломаты … заявили, что, по их мнению, авторитет Стармера упал в преддверии его возможного ухода с поста премьер-министра, и что они практически не представляют, чего ожидать от (мэра Манчестера Энди — прим. ред.) Бернхэма, который считается его преемником», — отмечается в иностранном издании.